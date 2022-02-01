Laravel - натянуть вёрстку по ТЗ и доработки не большие по вёрстке

$300
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок568 просмотров
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Laravel - натянуть вёрстку по ТЗ и доработки не большие по вёрстке

Начать работу нужно сразу - сегодня

Сроки 2-3 дня

Бюджет 300$

Оплата по готовности, без авансов

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Laravel
2 года назад
createrwebst
Андрей 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
37 отзывов(-2)