Создание сайта услуг на modx

Здравствуйте, ищу немного заранее, так что по датам договоримся. Мы здесь -----> п. 5 Дизайн и верстка Есть ТЗ, для тех кто предпочитает "почитать" задачу, есть эталон продукта, для тех кому "лучше один раз увидеть". Наша с вами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Необходимо создать сайт услуг в сфере металлообработки предположительно на modx.
Дизайна не будет.
Есть ТЗ и эскиз в фигме.
Также готов рассмотреть другую CMS и другой (схожий) подход к построению сайта чтобы минимизировать Ваше время и финансы.
Наполнение с меня.
https://www.figma.com/file/5FATnZoyMTtN3QlA5qaJ2X/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0?node-id=0%3A1
Жду Ваших предложений.
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