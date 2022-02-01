Создание сайта услуг на modx

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок757 просмотров
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Приветствую.

Необходимо создать сайт услуг в сфере металлообработки предположительно на modx.

Дизайна не будет.

Есть ТЗ и эскиз в фигме.

Также готов рассмотреть другую CMS и другой (схожий) подход к построению сайта чтобы минимизировать Ваше время и финансы.

Наполнение с меня.

https://www.figma.com/file/5FATnZoyMTtN3QlA5qaJ2X/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0?node-id=0%3A1

Жду Ваших предложений.

MODX
2 года назад
kirill_north
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад