Написать ТЗ для сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1310 просмотров
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Нужно подкорректировать уже существующий сайт, построен на WordPress.

2 года назад
guest_16418045408376
2 года в сервисе
Был
2 года назад