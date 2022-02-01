Написать ТЗ для сайта

Здравствуйте, ищу немного заранее, так что по датам договоримся. Мы здесь -----> п. 5 Дизайн и верстка Есть ТЗ, для тех кто предпочитает "почитать" задачу, есть эталон продукта, для тех кому "лучше один раз увидеть". Наша с вами ...
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Нужно подкорректировать уже существующий сайт, построен на WordPress.
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