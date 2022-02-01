Back-end для сервиса подбора объектов недвижимости

Здравствуйте, ищу немного заранее, так что по датам договоримся.

Мы здесь -----> п. 5 Дизайн и верстка

Есть ТЗ, для тех кто предпочитает "почитать" задачу, есть эталон продукта, для тех кому "лучше один раз увидеть".

Наша с вами задача, определить стек для проекта, а так же уравновесить расходы и "выносливость" кода.

Если вам интересно, продолжим в ЛС, работы будет много, поэтому думаю вам стоит позадавать интересующие вас вопросы.

Спасибо большое и с уважением!