Необходимо доработать шаблонный сайт на Bitrix

Задача

Есть готовая верстка для шаблонного сайта на Битриксе(в CMS Bitrix уже настроена подгрузка всех данных из feed.xml) , в дальнейшем будет принцип каждой карточки ЖК свой сайт привязанный к домену (это привязка настроена), каждый ЖК несет в себе несколько элементов (квартир) .

Обязательные требования

Сайт для оценки: https://italyanskij-kvartal.com/ на сайте в данный момент чистая верстка, фильтр написан на JS. Необходимо доработать фильтр с карточками квартир (Пример фильтра: https://italy-kvartal.ru/, где фильтр не дает указать параметры меньше чем они есть, т. е всегда остается 1 квартира или несколько по мин. параметрам и работающая сортировка все это по общему дизайну сайта), вывести данные элементов инфаблока (квартир) на карточки в фильтре, доработать с передачей координат на яндекс карту, где каждый ЖК отображается на карте в зависимости от своего сайта и доработать формы (заявки) на отправку сообщений на почту с номером, именем, названием формы и ЖК (каждый ЖК имеет свою почту).