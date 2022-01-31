Создать форму на WordPress

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна форма в которой будет сверятся серийный номер с подготовленным списком и пропускать только если серийник есть в списке. 2 раза заполнить форму с одним и тем же серийником нельзя. Использованные серийники должны сохранятся, чтобы знать что использовали
Еще фотку будут добавлять в форму, она тоже должна сохранятся, ну или хотя бы ссылка формироваться на нее
Результаты формы должны заноситься в гугл документ
Должна быть возможность редактирование/удаление/добавление полей формы
Установлен плагин Contact Form 7
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