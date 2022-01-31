Создать форму на WordPress

Нужна форма в которой будет сверятся серийный номер с подготовленным списком и пропускать только если серийник есть в списке. 2 раза заполнить форму с одним и тем же серийником нельзя. Использованные серийники должны сохранятся, чтобы знать что использовали

Еще фотку будут добавлять в форму, она тоже должна сохранятся, ну или хотя бы ссылка формироваться на нее

Результаты формы должны заноситься в гугл документ

Должна быть возможность редактирование/удаление/добавление полей формы

Установлен плагин Contact Form 7