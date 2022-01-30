Настройки битрикс 24

1. Необходимо настроить распределение лидов между 2 менеджерами

В срм попадают лиды с разных источников: входящий звонок, заявка с сайта (быстрый заказ, корзина), запрос обратного звонка, онлайн чат, квиз и электронная почта.

Для входящих звонков у нас используется телефония манго.

остальные заявки интегрированы с срм.

Необходимо сделать таким образом, что бы заявки распределялись равномерно на 2

менеджеров.

Ранее мы делали настройку в манго по распределению звонков на менеджеров.

И на распределение заявок запускался скрипт, который анализировал предыдущие 10

заявок и распределял на менеджера по очереди.

Ранее такая схема отрабатывала, после нового года распределении нет вообще (30/70%) сбилось распределение и по звонкам и по заявкам.

Также в срм стекаются лиды с 2 сайтов. Соответственно, заявки должны распределяться равным количеством по каждому из сайтов .

2. Настроить отображение карточек клиента при входящем звонке. А также настроить возможность приема входящего звонка как из срм (из браузера и/или приложения), так и по обычному сотовому телефону.

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Кто готов взяться, пишите скину детали в личку.