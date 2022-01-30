Разработать сайт, дизайн

Нужно создать лендинг для строительной фирмы. Типичный,шаблонный. Просто что б был сделан ровно. Так как это пилотный проект предпочтение фрилансерам кто хочет набить свое портфолио работами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Мне необходимо создать сайт с нуля и разработать к нему дизайн в стиле вышедшего нового фильма "Дюна". Сайт должен быть на "ВордПресс". Сайт для маленькой фирмы занимающейся ремонтом квартир в Москве и Подмосковье. Сегмент "премиум".
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