Разработать сайт, дизайн

$190
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1592 просмотра
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Здравствуйте. Мне необходимо создать сайт с нуля и разработать к нему дизайн в стиле вышедшего нового фильма "Дюна". Сайт должен быть на "ВордПресс". Сайт для маленькой фирмы занимающейся ремонтом квартир в Москве и Подмосковье. Сегмент "премиум".

2 года назад
Guru241619
Вячеслав 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
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