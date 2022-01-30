Тг Бот ( изменение pdf в реальном времени + граббер)

Необходимо написать корректно работающий исходный код для telegram бота, который будет работать по следующему принципу:

Бот добавляется в качестве администратора в два приватных канала. Далее бот читает каждое сообщение из первого канала и пересылает во второй канал без обработки, если это не pdf файл. Если это pdf файл, то файл сначала проходит обработку следующим образом:

На исходный pdf файл накладывается предварительно загруженный другой pdf файл, который будет содежрать только водяной знак, отчего должен получиться эффект, что на исходный файл просто наложили водяной знак. Далее этот файл с водяным знаком должен конвертироваться в такой же pdf файл, страницы которого будут состоять только из файлов типа картинки - то есть отдельных элементов в конечном pdf файле не будет, которые можно удалять или что-то ещё сделать, страницы будут просто картинками и убрать водяной знак возможности поэтому быть не должно.

После этой всей обработки файл отправляется во второй канал.

Более подробное ТЗ скину в лс