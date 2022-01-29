Доработка сайта на Wordpress

1+1=? натянуть верстку на wordpress+ создать каталог (корзину)+ подключить юмани. http://boxforcam.ru/ Прошу сразу давать сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется доработка и оптимизация функционала сайта на Wordpress.
Основная задача сайта - обработка заявок из контекстной и таргет рекламы по нескольким разделам.
Принципиальные изменения и доработки (десктоп и мобайл версии):
1. Сейчас есть 11 страниц с заявками, реализованных в виде всплывающих окон.
Нужно преобразовать эти страницы в полноценные со своим URL адресом.
2. Переверстать 3 имеющиеся страницы с заявками на расчет из готовых макетов.
3. Сверстать 7 новых страниц с результатами расчета из готовых макетов.
Макеты в Figma.
4. Сделать небольшие правки по формам заявок (убрать несколько полей, добавить новые кнопки)
5. Реализовать расчёт по линейным формулам по двум формам заявки и перенос цифр в готовый pdf с предложением клиенту (частично сделано, нужно исправить пару формул)
6. Реализовать (точнее починить) отправку копий заполненных форм заявок админу сайта.
7. Реализовать отправку предложения в pdf клиенту по нажатию им кнопки (макеты pdf уже сделаны).
Письмо на мэйл должно быть в HTML, то есть сразу в браузере в виде картинки и с pdf во вложении.
Добавить окно успешной отправки предложения после такового (макет есть).
8. Реализовать интеграцию расчета стоимости (по ипотечному страхованию) с интерфейсом внешнего сайта (см. скрин).
9. Настроить Яндекс Метрику для ключевых целей (прохождение расчета, отправка предложения на свой мэйл, переход в вотсап и т.д.).
10. Соответственно всё это должно быть четко реализовано в десктоп и мобайл версиях сайта (макеты под мобайл тоже сверстаны).
Приветствуется и проактивность, то есть не просто механическое выполнение ТЗ, но и взгляд
со стороны – что можно улучшить, как функциональнее и удобнее в использовании
сделать.
Адрес сайта - kasko.vip
Присылайте пожалуйста в отклике общую стоимость работы (стоимость в час нам мало о чём говорит) и примерные сроки выполнения.
Спасибо.
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