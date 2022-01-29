Доработка сайта на Wordpress

Добрый день!

Требуется доработка и оптимизация функционала сайта на Wordpress.

Основная задача сайта - обработка заявок из контекстной и таргет рекламы по нескольким разделам.

Принципиальные изменения и доработки (десктоп и мобайл версии):

1. Сейчас есть 11 страниц с заявками, реализованных в виде всплывающих окон.

Нужно преобразовать эти страницы в полноценные со своим URL адресом.

2. Переверстать 3 имеющиеся страницы с заявками на расчет из готовых макетов.

3. Сверстать 7 новых страниц с результатами расчета из готовых макетов.

Макеты в Figma.

4. Сделать небольшие правки по формам заявок (убрать несколько полей, добавить новые кнопки)

5. Реализовать расчёт по линейным формулам по двум формам заявки и перенос цифр в готовый pdf с предложением клиенту (частично сделано, нужно исправить пару формул)

6. Реализовать (точнее починить) отправку копий заполненных форм заявок админу сайта.

7. Реализовать отправку предложения в pdf клиенту по нажатию им кнопки (макеты pdf уже сделаны).

Письмо на мэйл должно быть в HTML, то есть сразу в браузере в виде картинки и с pdf во вложении.

Добавить окно успешной отправки предложения после такового (макет есть).

8. Реализовать интеграцию расчета стоимости (по ипотечному страхованию) с интерфейсом внешнего сайта (см. скрин).

9. Настроить Яндекс Метрику для ключевых целей (прохождение расчета, отправка предложения на свой мэйл, переход в вотсап и т.д.).

10. Соответственно всё это должно быть четко реализовано в десктоп и мобайл версиях сайта (макеты под мобайл тоже сверстаны).

Приветствуется и проактивность, то есть не просто механическое выполнение ТЗ, но и взгляд

со стороны – что можно улучшить, как функциональнее и удобнее в использовании

сделать.

Адрес сайта - kasko.vip

Присылайте пожалуйста в отклике общую стоимость работы (стоимость в час нам мало о чём говорит) и примерные сроки выполнения.

Спасибо.