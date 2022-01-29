Разработать веб-приложение на JS + Node.js

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки630 просмотров
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Приложение совмещает функции графического редактора для построения схем и todo-листа. Должна быть предусмотрена возможность регистрации пользователей.

Проект не коммерческий, а учебный, поэтому реализация должна быть максимально простой. Сроки ограничены.

Более подробное описание с ТЗ в приложенном файле.

2 года назад
guest_16434522397396
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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