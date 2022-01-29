Разработать веб-приложение на JS + Node.js

Зарегистрировать автоматизированно 3000 почтовых ящиков на почтовых сервисах без подтверждения регистрации по SMS. Ниже приведены предпочтительные, но могут использоваться любые другие по вашему усмотрению (если эти не получается "пробить"). Чем больше разных доменов - тем ...
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Приложение совмещает функции графического редактора для построения схем и todo-листа. Должна быть предусмотрена возможность регистрации пользователей.
Проект не коммерческий, а учебный, поэтому реализация должна быть максимально простой. Сроки ограничены.
Более подробное описание с ТЗ в приложенном файле.
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