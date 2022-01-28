JavaScript найти среднеюю оценку.

Сделать калькулятор стоимости недвижимости (не сложный) Сделать статистику роста цен на недвижимости Установить плагин недвижимости (или взять с нашего старого сайта) чтобы сохранились все фильтры поиска Сделать страницу карточки товара Доработать меню Более подробно по ТЗ отвечу в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пользователь вводит 3 оценки, найти среднее.
Ask user to enter Name , mark1 ,mark2 and mark3 using prompt in JavaScript .
The HTML page will have para(p tag) with id result .
HTML page will also have a button Print Result . On click of the button , printResult() should be called
In JavaScript , validate that the marks are numbers and not string. If user enters string then display error in result id that ,”you cannot
enter string ,please refresh the page again “
On clicking on Print Result button , call a function printResult() form javascript.
you need to find the average of the marks (you may need to use parseInt()—refer page48 week 1 PPT)
and print below grades along with name in result id(hint : use document.getElementById)
if average >=90 then print " Awesome"
if average>=80 then print " very good"
if average >=50 then print “OK”
if average less than 50 then print Fail
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