Webmail бот

Ищу Fullstack-разработчика на выполнение проекта и последующую поддержку.

Необходимый набор знаний/опыта:

Chrome DevTools

JavaScript (Node, Vue, React)

Golang

Python

Php

MySQL

Планируется реализация почтового бота для webmail сервисов Gmail, Outlook, Yahoo/Aol.

Необходимо имитировать действия пользователя внутри, в многопотоке.

Работа в этом направлении начиналась, но исполнитель пропал, видимо по семейным обстоятельствам. Исходников я не имею, но могу предоставить видео с демонстрацией основной работы софта.

Проект, на мой взгляд довольно большой, и не простой. Поэтому, если вы совсем только начинающий кодер, то лучше пройдите мимо.

Готов оформляться через безопасную сделку, разбив проект по частям. Предоплаты исключены.

Последующая поддержка проекта, по вашему желанию, может быть как в приходяще-уходящем виде, для выполнения баг-фиксов и изредка разработки доп. модулей (это если вы кодер по природе, и вам нравится постоянно браться за что-то новое), так и в виде "найма в команду" с фиксированной ЗП, и непосредственным участием и применением данного софта в работе. Второй вариант подразумевает нехилые бонусы в виде процентов с прибыли.

Оставляйте ваши анонимные контактные данные в личных сообщениях, так будет комфортнее общаться и мне и вам. Конкретное ТЗ предоставлю в чате.