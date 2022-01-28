Создание сайта - менеджера задач

Создать сайт, цель которого стать менеджером задач.

Суть простая: нужно ставить задачи и контроллировать их выполнение.

За основу взят сервис Worksection - очень достойный сервис, НО в нем нет некоторых моментов, которые нам нужны, данные хранятся на серверах Worksection, чуть замарочен. Поэтому было принято решение реализовать отдельный.

ТЗ: https://drive.google.com/drive/folders/1Ds8b3zRgXaiPIc1Aur_DIFdfh7CTc4lh?usp=sharing