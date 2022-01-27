LUA скрипт для QUIK

Необходимо написать два парсера для двух сайтов: - https://www.brocard.ua/ - https://kuz.ua/ Нужно спарсить все товары в базу данных sql и папку с фото (изображения товаров). По товарам необходимо взять всю информацию, что есть на странице товара (не считая комментариев, исключительно товары), ...