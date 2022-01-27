LUA скрипт для QUIK

Создание магазина на базе EVO.IM 1 этап - подключение каталога и типовых страниц (о компании, контакты, новости, и пр. текстовые страницы) 2 этап - подключение корзины и ЛК (простая история заказов и редактирование личной информации) 3 этап - ...
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Необходимо написать скрипт LUA для сбора и систематизации (обобщения) информации из таблицы обезличенных сделок QUIK
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