"отремонтировать" парсер

Есть сайт, на нем есть форма с 3 полями, нужно сделать что бы она работала. В течении 2 часов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
из-за смены php - перестал работать парсер для сайтов WP, который забрасывает текстовые файлы на сервак.
перестал работать - перестал забрасывать данные
сейчас вижу "Incorrect integer value: '' for column 'post_parent' at row 1 in insert into `as_posts` set `post_author`".... и т.п.
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