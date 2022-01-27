"отремонтировать" парсер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки850 просмотров
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из-за смены php - перестал работать парсер для сайтов WP, который забрасывает текстовые файлы на сервак.

перестал работать - перестал забрасывать данные

сейчас вижу  "Incorrect integer value: '' for column 'post_parent' at row 1 in insert into `as_posts` set `post_author`".... и т.п.

2 года назад
konsel
45 летБолгария
12 лет в сервисе
Был
2 года назад