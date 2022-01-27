Программист Bitrix

1 . Нужно доработать маленький калькулятор. Сделать выборку по городам с минимальными тарифами. Список городов предоставим Вместо “города 1”, “города 2”, “города 3”, были названия городов. Для этого нужно сформировать таблицу с названиями всех городов и минимальных тарифов ...