Доработка калькулятора JavaScript

Оценить и решить задачи по ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing [/url]Оплата по факту. Антибот: 15+37=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 . Нужно доработать маленький калькулятор.
Сделать выборку по городам с минимальными тарифами. Список городов предоставим
Вместо “города 1”, “города 2”, “города 3”, были названия городов.
Для этого нужно сформировать таблицу с названиями всех городов и минимальных тарифов и занести их в калькулятор, для того чтобы сумма доставки отображалась корректно при нажатие кнопки “Рассчитать” на вес в 30 кг. Также нужно настроить переключатель между городами. Тарифы туда и обратно могут отличаться.
2. Доработка маленький калькулятор в сайдбаре.
Так же как и в первом задание, необходимо сделать выборку по городам, только при нажатии кнопки “Рассчитать” открывалась страница с названием города из строки” Откуда”.
Требуется передавать параметр в калькулятор на странице отправки в город Откуда.
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