Доработка калькулятора JavaScript

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки666 просмотров
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1 . Нужно доработать маленький калькулятор.

Сделать выборку по городам с минимальными тарифами. Список городов предоставим

Вместо “города 1”, “города 2”, “города 3”, были названия городов.

Для этого нужно сформировать таблицу с названиями всех городов и минимальных тарифов и занести их в калькулятор, для того чтобы сумма доставки отображалась корректно при нажатие кнопки “Рассчитать” на вес в 30 кг. Также нужно настроить переключатель между городами. Тарифы туда и обратно могут отличаться.

2. Доработка маленький калькулятор в сайдбаре.

Так же как и в первом задание, необходимо сделать выборку по городам, только при нажатии кнопки “Рассчитать” открывалась страница с названием города из строки” Откуда”.

Требуется передавать параметр в калькулятор на странице отправки в город Откуда. 

Javascript
2 года назад
guest_1640775662708
2 года в сервисе
Был
год назад
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