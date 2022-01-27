Доработка калькулятора JavaScript

1 . Нужно доработать маленький калькулятор.

Сделать выборку по городам с минимальными тарифами. Список городов предоставим

Вместо “города 1”, “города 2”, “города 3”, были названия городов.

Для этого нужно сформировать таблицу с названиями всех городов и минимальных тарифов и занести их в калькулятор, для того чтобы сумма доставки отображалась корректно при нажатие кнопки “Рассчитать” на вес в 30 кг. Также нужно настроить переключатель между городами. Тарифы туда и обратно могут отличаться.

2. Доработка маленький калькулятор в сайдбаре.

Так же как и в первом задание, необходимо сделать выборку по городам, только при нажатии кнопки “Рассчитать” открывалась страница с названием города из строки” Откуда”.

Требуется передавать параметр в калькулятор на странице отправки в город Откуда.