[PHP] Разбор html с определением искомых тегов

Нужно создать достаточно оптимальный по скорости работы алгоритм на php, который будет делать разбор части html структуры. На вход уже подается часть html ( содержимое div id="root").

1. Считаем div, следующие за div id="root" , последовательно перебирая и углубляясь внутрь дерева

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2. определяем и находим искомый div, содержащий наибольшее количество вложенных div первого уровня

3. перебираем и анализируем вложенные div первого уровня внутри искомого родительского div

4. ищем tag с вложенным внутри

тегом.

5. если в данном div теге 1 или 2 - сохраняем первую ссылку в итоговый список, если больше - пропускаем.