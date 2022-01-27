Бот автопродаж

Для интренет магазина требуется бот для автовыдачи электронных товаров.

1) Нужно совершать запросы к платформе, чтобы поддерживать онлайн профиля на платформе

2) При поступлении заказа бот должен автоматически отправлять товар покупателю (по сути просто скопировать данные и вставить в нужные поля на платформе) из менеджера паролей bitwarden (опенсорс и вроде есть api), а также отправлять сообщение покупателю о доставке (чат на платформе). У платформы api нет. Цена договорная