Настроить корректную работу фильтров (mFilter2) modx revolution + minishop2 Сейчас фильтры не показывают товар в том случае, если ни одна из вариаций не подходит под условия. А если хотя бы одна подходит, то показывают все вариации. Нужно ...
Настройка приема платежей с банковских карт через stripe.com
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Добрый день. Нужно написать php скрипт для обработки платежей с банковских карт по API stripe.com
Документация вся на английском языке. https://stripe.com/docs
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