Настройка приема платежей с банковских карт через stripe.com

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки678 просмотров
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Добрый день. Нужно написать php скрипт для обработки платежей с банковских карт по API stripe.com

Документация вся на английском языке. https://stripe.com/docs

2 года назад
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
wpmax
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$100
5 дней
С работой справился, сроки соблюдены. Отличный специалист. Рекомендую!
Всё отлично! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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