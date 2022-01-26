Подключить в сайт на Инсэйлз доставку DHL

Здравствуйте, у нас в стадии около готовности есть сайт на Инсэйлз, нам нужно для международных поставок подключить на него DHL, подскажите, пожалуйста, сможете ли Вы это сделать? Если да, то как именно и если способов несколько, то какие соответствующие стоимости оплаты Вы ожидаете. Спасибо!