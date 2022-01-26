Фронт веб-сервиса

Добрый день Нужно допилить скрипт https://github.com/frappe/gantt требования 1. показывать всегда 1 день 2. сделать разбивку на часы 3. сделать шаг в 1 минуту (то есть, шкала показывает часы, но, в рамках этого часа, блок должен иметь смещение в рамках ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уже есть:
-MVP-прототип на базе python/flask/jinja/bootstrap(уже работает в продакшене)
-макет нового интерфейса в figma
Предполагается элементов из ant design.
-бекенд часть рабочая, api для взаимодействия с фронтэндом предоставим
Задача - полностю сверстать сайт (десктоп версия) и подключить к апи бэкенда.
Требования:
- Обязательное наличие завершённых подобных работ на vue или react в продакшене и возможность показать, что это ваша работа.
Заинтересовавшимся готов показать ТЗ и дизайн, чтобы оценить объём, сроки и цену.
В отклике, пожалуйста, сразу пишите опыт работы, ссылку на свой гитхаб (или гитлаб) репозиторий и примеры похожих работ
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