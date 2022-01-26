Сайт на основе готового дизайна и верстки

Сайт посвящен выпуску, управлению и продажам ssl-сертификатов(3-4 страницы).

В наличии:

Готовый дизайн и верстка.

Задача:

Объединить все страницы верстки в рабочий сайт и сделать на нем регистрацию пользователей, админку для управления контентом(изменение цен, услуг).

События выпуска сертификатов и оплаты - должны проходить без обработки (как будто они завершились успешно, но не выполняться - они будут делаться потом).

Т.е. на сайте должны работать все функции, кроме работы с api приема платежей и api выпуска ssl-сертификатов.

Ссылка на дизайн:

https://www.figma.com/file/wH4KZyJmOebX3PBVB5sPey/6522_SSL_wallet_21?node-id=0%3A1