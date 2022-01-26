Связать форму обратной связи с формой в Amo CRM

Необходимо скопировать структуру каталога и внедрить на сайт. Срок выполнения в идеале 7 дней, если сделаете быстрее,бонусом доплачу и буду часто предлагать Вам проекты на стоимость не менее чем это задание. По стоимости пока не знаю расценок, ...