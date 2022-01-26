Здравствуйте! Есть интернет магазин на опенкарт к нему подключен модуль api Юмоней для оплаты, раньше все работало хорошо, в какой-то момент просто перестало работать, не проходит оплата, в админке сайта (опенкарт) не фиксируются продажи через ...
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Необходимо создать/адаптировать парсер Wildberries с заливкой данных на сервер
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