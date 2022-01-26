Нужно настроить работу модуля ЮМоней и сайта на OpenCart

Здравствуйте!

Есть интернет магазин на опенкарт к нему подключен модуль api Юмоней для оплаты, раньше все работало хорошо, в какой-то момент просто перестало работать, не проходит оплата, в админке сайта (опенкарт) не фиксируются продажи через оплату Юмоней и также не приходят письма на почту о новых заказ как нам администратору так и покупателю.

Нужно настроить работу модуля, чтобы проходила оплата, фиксировалось в админке продажи и приходили уведомления постовые о новом заказе с оплатой через Юмоней. Скорей всего просто нужно обновить модуль или сам ключ (это мои догадки и предположения).

Укажите, пожалуйста, стоимость работы и сроки.