Пример Selenium и Phyton

Веб-программированиеЗавершен2 заявки584 просмотра
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Нужно сделать учебный скрипт на phyton и selenium. 

1 шаг.  взять url из списка

2 шаг. перейти на сайт и спарить регуляркой переменную 

3 шаг. сохранить в файл

Нужно авторизоваться на целевом сайте либо использовать текущие куки браузера

2 года назад
ArtemBA
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
2 года назад
$20
2 дня
UAHWMZ
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