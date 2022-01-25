Есть сайт на php 7.4, импортируется прайс через wp all import с ценами в xml формате по ссылке (поля вида 3.png), т.е. править в ручную прайс не получится. Товары не вариативные. В нём предоставлена цена старая {oldprice[1]} и ...
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Нужно спарсить данные турфирм из спаска на сайте в документ.
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