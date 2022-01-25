Необходимо доработать личный кабинет на сайте pakumo.su.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1633 просмотра
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Необходимо доработать личный кабинет интернет магазина pakumo.su, сайт разработан на системе WooCommerce

Сделать его по аналогии с сайтом opti-com.ru

В личном кабинете должна содержаться информация о ценах конкретного клиента, сохраняться история заказов, просчитываться доставка.

2 года назад
guest_16430991637432
2 года в сервисе
Был
2 года назад