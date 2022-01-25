ТЗ - умение писать swap-платформы на блокчейне Показать примеры Оплата высокая + процент от прибыли компании Есть удачные кейсы
Необходимо доработать личный кабинет на сайте pakumo.su.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать личный кабинет интернет магазина pakumo.su, сайт разработан на системе WooCommerce
Сделать его по аналогии с сайтом opti-com.ru
В личном кабинете должна содержаться информация о ценах конкретного клиента, сохраняться история заказов, просчитываться доставка.
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