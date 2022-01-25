https://docs.google.com/document/d/1iWDU7NshgFh0uIlc2rv-fZTdX38xmVocmdJ2-j-xyyA/edit https://developer.vonage.com/client-sdk/in-app-messaging/overview
Сайт управления закладками, работающий на NAS Synology
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно управлять закладками (web links), примерно как вот на этом сервисе (там есть демо-режим без регистрации). Кроме шаринга между людьми и всяких ссылок на соц.сети. Просто добавлять/удалять/изменять элементы в иерархии панель-категория-закладка. Выглядеть должно так же красиво (колонки, цвета, иконки) и удобно, и тоже уметь перемещать элементы путем drag-and-drop, в том числе в мобильном (планшет, смартфон) браузере (кстати, в papaly.com это не работает, перетаскивать можно только на ПК, это вообще можно сделать?).
Серверная часть должна максимально просто развертываться на домашнем NAS Synology, т.е. использовать только доступные там стандартные приложения.
Во всех домашних браузерах любых устройств потом настраивается homepage на адрес этого локального сервиса, где на одной странице можно и использовать закладки и управлять ими.
Объемы данных: ~10-20 панелей, ~20-50 категорий на каждой панели, ~500-1000 закладок в общей сложности. Хранить данные в простом для бэкапа формате (sqlite).
Работать должно быстро, особенно простая навигация, поэтому главная страница должна быть статической (заново генериться после редких изменений).
Сколько такое может стоить? И реально ли вообще это сделать?
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