Поправить функцию

В карточке товара

2. Есть 2 хара-ки https://prnt.sc/26ihk7q

2.1 Об'єм камери

2.2. Об'єм

в админке сейчас (https://prnt.sc/26ijuzn)

в настройках в админке - должна быть возможность выбирать

что не светится в карточке товара (в нашем случае это пункт 2.1.)

Сайт написан на чистом PHP и давно, по этому ищу исполнителя, который умеет разбираться в чужом коде и сложных проектах