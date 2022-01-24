Поправить функцию

Нужно оценить и решить задачи по ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing [/url]Оплата по факту. Антибот: 15+37=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В карточке товара
2. Есть 2 хара-ки https://prnt.sc/26ihk7q
2.1 Об'єм камери
2.2. Об'єм
в админке сейчас (https://prnt.sc/26ijuzn)
в настройках в админке - должна быть возможность выбирать
что не светится в карточке товара (в нашем случае это пункт 2.1.)
Сайт написан на чистом PHP и давно, по этому ищу исполнителя, который умеет разбираться в чужом коде и сложных проектах
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