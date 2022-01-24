Написать/адаптировать CRM

Здравствуйте. Нужно внести изменения на сайте - добавить новые блоки на ACF, контактные формы и т.п. на десктоп и мобильной версии. Более подробное описание предоставлю исполнителю. От вас ожидаем: 1. Хорошо знаете Wordpress, включая ACF 2. Не пропадаете, не ...