EDISON. Центр разработки программного обеспечения

Портфолио по проектам: https://www.edsd.ru/ru/portfolio

Портфолио по технологиям: https://www.edsd.ru/ru/portfolio/technologies

Центр разработки программного обеспечения EDISON сочетает молодость, профессионализм, деловой подход и обширный опыт решения сложных инженерных задач. Компания создана в 2002 году командой молодых специалистов по разработке программного обеспечения и с тех пор получила значительный разносторонний опыт.

Среди наших клиентов — государственные учреждения, стартапы, коммерческие фирмы, транснациональные корпорации и мелкий частный бизнес. Кроме того, менеджеры EDISON всегда открыты для обсуждения инновационных проектов и готовы дать ценные рекомендации. EDISON — многолетний соратник изобретателей и людей, только начинающих свой бизнес в Интернет. Партнерские отношения, как правило, начинаются на стадии создания бизнеса, и не заканчиваются в момент сдачи проекта, а продолжают развиваться и после вступления стартапа в фазу процветания. При нашем активном участии партнеры с нуля развили несколько стабильных компаний.

Благодаря созданным продуктам, наши заказчики получили значительную прибыль и достигли впечатляющего успеха. Мы верим, наш совместный успех определяется степенью вовлеченности EDISON: не простое оказание услуг по разработке, а ключевая роль в формировании нового бизнеса. Чтобы добиться результата, мы даем советы, предлагаем коррективы, обучаем команду заказчика, продвигаем полученный продукт. В компании EDISON четко понимают: только обслуживая рентабельный проект, можно принять участие в выгодном бизнесе.

Все специалисты имеют высшее профильное образование. Многие разработчики имеют профессиональные сертификаты:

— по планированию и управлению проектами;

— по разработке программного обеспечения;

— по тестированию программного обеспечения.

email: [email protected]

http://www.edsd.ru

+7 (905) 910 2024

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Наша специализация

С, CPP, С++, С#, qt, win32, windows, net, com, dcom, 3d, cad, tcp, ip, tcp/ip, API, SDK, IIS, microchip, atmel, SMS, Win32, WinAPI, GDI, GPS, Mobile, CryptoAPI, wap, PHP, Python, IronPython, Ruby, asm, Assembler, fortran, ActionScript, Visual Basic, VB, VBA, VB.NET, VBScript, VBS, BASIC, NET, .NET, WPF, WCF, WF, WinForms, Remoting, CIL, ADO.NET, Silverlight, Mono, Java, Spring, Swing, Struts, Servlets, J2ME, MIDP, J2EE, J2SE, JSP, JSF, SEAM, AWT, EJB3, JTA, JPA, Hibernate, JDBC, JME, JSE, Delphi, pascal, fastreport, VCL, Indy, EhLib, DevExpress, Windows, Linux, FreeBSD, iOS, QNX, ARM, Android, Windows CE, Windows Mobile, Windows Phone 7, Phone7, Symbian, eCos, DOS, разработка, кодирование, программирование, исходный код, документации, документация, документирование, тестирование, внедрение, XML, XSL, JSON, RSS, SSL, SMTP, POP3, SMPP, XMPP, RS-232, RS232, HTTP, GPS, TLS, DirectX, DirectDraw, Direct3D, OpenGL, OLE, ActiveX, AD, Active Directory, MFC, WTL, STL, WMI, Qt, WinAPI, Win32 API, WinSock, WinInet, WinHTTP, GDI, GTK+, OpenMP, MPI, CryptoAPI, Windows Services, Reporting, Forms, АСУ, устройства, embedded, узел связи, передача данных, DOS, eCos, ПО, встраиваемое, встроенное, устройство, схема, схемотехника, веб дизайн, веб-дизайн, web-дизайн, web design, web дизайн, web-design, сайт, кроссбраузерная, веб, web, макет, веб-программирование, веб 2.0, валидная, интернет магазин, корпоративный сайт, лучший, создание портала, интернет магазина, цмс, юзабилити, система управления контентом, cms, наполнение, контент, под ключ, визитка, сайт-визитка, сайты, портал, порталы, django, ajax, web 2.0, bitrix, битрикс, rails, perl, cyberplat, osmp, осмп, js, javascript, usability, facebook, fb, twitter, vk, вконтакте, в контакте, Google Maps, Assist, Paypal, Moneybookers, ЯД, деньги, Яндекс, WebMoney, SharePoint Services, Share Point, WordPress, Joomla, Drupal, Amiro, Frog, Kentico, AxCMS, Sitefinity, MODx, Kohana, DotNetNuke, LiveStreet, Apache, Tomcat, ASP, ASP.NET, MVC, LAMP, Zend, Ruby on Rails, RoR, jQuery, jQuery UI, XHTML, HTML, HTML5, RESTful, SOAP, JSON, CSS, RSS, JSPObjective-C, ObjectiveC, MacOS, Symbian, S40, S60, Nokia, Windows CE, Phone 7, iPhone, Айфон, КПК, ipad, айпад, ipod, айпод, App Store, Аппстор, Market, Андроид, андроид маркет, android developers, программирование игр, игры для мобильных устройств, игры для айфона, игры для андроида, игровые приложения, game, iphone, упрощенка, бухгалтерия гос. учреждения, зарплата, управление персоналом, зуп, торговлей, ут, розница, упп, упрощенная система, зарплата и кадры, торговля, комплексная, конфигурация, бюджетная, бухгалтерия, бюджетка, базовая, проф, 1c, 1c, предприятие, предприятия, франчайзи, рарус, 1С-Битрикс, автоматизация, УНФ, 1C8, 1С8, 1С7, 1C7, УТ, ЗИК, SQL, TSQL, MS SQL, Access, postgre, MDB, ADO, ODBC, SQL Server, MySQL, Oracle, SQLite, PostgreSQL, Sybase, Firebird, Interbase, LINQ, база данных, базы данных, тесты, юзабилити, айдентика, авторский дизайн, брендбук, графика, графический, логотипа, дизайнер, идея, интерфейс, индивидуальный, иллюстрации, логотипы, лого, логотип, минимализм, название, нейминг, разработка фирменного стиля, уникальный, удобный, фирстиль, фирменный стиль, эксклюзивный, identity, logo, logotype, branding, corporate identity, персонажи, персонаж, иллюстрации, иллюстрация, фирменный знак, интерфейс, flash, actionscript, флэш, флеш сайт, анимация, компания, команда, тз, техническое задание, спасение проекта, архитектура, поддержка, сопровождение, профессиональный, профессионал, договор, качество, концепция, концепт, проектирование, проект