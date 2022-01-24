Доработки проекта на vue js 2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки522 просмотра
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Доработки проекта на vue js 2

веб сервис телекоммуникацийонной окмпании

Подробное ТЗ в лс

2 года назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
25 дней назад