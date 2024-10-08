Softorium

Имеем многолетний опыт разработки по следующим направлениям:

• Веб-приложения. Разработка веб-сервисов разной степени сложности: образовательных и платежных систем, CRM, маркетплейсов, интернет-магазинов, партнерских программ, корпоративных порталов и другого программного обеспечения для вашего бизнеса.• Мобильные приложения. Разработка нативных и кроссплатформенных приложений.• Прикладное программное обеспечение. Разработка настольных приложений, программного обеспечения для терминалов, вендинговых аппаратов, медицинских систем и другое.