Softorium
Имеем многолетний опыт разработки по следующим направлениям:
• Веб-приложения. Разработка веб-сервисов разной степени сложности: образовательных и платежных систем, CRM, маркетплейсов, интернет-магазинов, партнерских программ, корпоративных порталов и другого программного обеспечения для вашего бизнеса.• Мобильные приложения. Разработка нативных и кроссплатформенных приложений.• Прикладное программное обеспечение. Разработка настольных приложений, программного обеспечения для терминалов, вендинговых аппаратов, медицинских систем и другое.
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Портфолио
- Чек-лист инженера89 просмотров
- Система ведения заказов и сайт аренды фототехники88 просмотров
- Приложение для заказа такси113 просмотров
- Сеть игровых клубов119 просмотров