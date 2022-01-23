Внести изменения на сайте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1352 просмотра
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У нас сайт Клуба путешественников www.vseputi.com . Сделан в WordPress. Не пользовались 2 года и сейчас хотим возобновить работу. Есть админка. Нужно внести изменения на сайт:

1. Не работает функция оставить заявку - заявки никуда не приходят (нужно чтобы приходила на e-mail [email protected] (Если получится, то также на WhatsApp +79035807610)

2. Убрать систему быстрых ответов (Елену, которая должна быстро отвечать на вопросы)

3. Потерялась опция ставить даты тура (раньше был календарь и можно было поставить даты каждого тура). Настроить эту опцию.

4. Настроить показ ленты из Инстаграм  - слайдер Instagram. Раньше работал, сейчас слетел. 

5. Настроить на сайт платежную систему (чтобы человек мог оплатить тур по ссылке). 

6. По возможности убрать номер телефона из шапки (но это уже часть дизайна, поэтому пишу "по возможности").

Благодарю!

2 года назад
guest_1642973868017
2 года в сервисе
Был
год назад
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