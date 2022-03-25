Доработки по проекту

новое задание на 20 пунктов:1. по поводу вечеринок проблема:Если указываешь дату к примеру 2021-12-27то на 1 день меньше всегда указывается, т.е. 2021-12-26и еще можно в поле где дата подсказку указать какой формат даты, что сначала год-месяц-день , а то пользователи не понимаютлибо может можно сделать, чтобы дату можно было указывать так? 26.12.2021 (т.е. день.месяц.год)?2. Пользователи некоторые все еще пишут, что аккаунты сами деактивируются, хотя люди заходят и активируют их. Вы это вроде отключили, нужно исправить. И можно сделать, чтобы пользователи, которые 6 месяцев назад заходили декативировались, а не 1 месяц как сейчас. И всех деактивированных сначала активировать3. Исправить ошибки в логах4. На главной или на странице видны фото, у которых статус "Приватный" полностью. Если перейти на страницу пользователя, то они размытые заблюренные. Нужно сделать приватные фото заблюренными и на этих страницах5. В группах нужно добавить возможность админу группы закрепить пост наверху. Потипу групп вконтакте. Чтобы закрепить и открепить, чтобы при входе в группе в самом верху отображался определенный пост.В группах нет воможности редактировать комментарии. Нужно чтобы отправитель и админ мог редактировать. В группах нет возможности ответить на определенный комментарий. Можно сделать как в вконтакте.В группах нужно сделать, что можно удалять пользователей из группы. Тут в управлении группой нет возможности удалять пользователей из группы, только заблокировать.Нужно в группе иметь возможность редактировать запись отправителем и администратором группы (добавить или удалить фото и описание).6. Сделать кнопку с пожертвованием сайту7. В вечеринке нужно сделать, что можно принять участие, т.е. чтобы было видно кто пойдет на нее и кликнуть на профиль можно было.Нужно еще сделать, чтобы видно было профиль того, кто разместил вечеринку и кликабельным сделать8. В чате перепискенельзя посмотреть совсем старые сообщения в переписке. Может можно сделать типо как с чатами, кнопку загрузить еще 50?9. Защита от скачивания/копирования фото?10. Удаление своего сообщения/фото из переписки и чтобы это удалялось и у другого человека, а то сейчас ты у отправил кому-то фото, потом удалил в чате у себя, а у другого человека осталось.11. поиск по ключевым словам в анкете в разделе знакомства 12. сделать возможность удаления своей группы13. сделать капчу из гугл, а не ту которая на сайте при входе/регистрации14. возможность открывать профиль человека в отделе "Запрос к доступу к фото". А то запрос сделан а мы видим только картинку профиля и не кликнуть на него15. в альбомах тут показывются не все альбомы, а только 25, нужно увеличить и количество и показывать все16. проверить "премиум" и "поднятие" анкет, при поднятии анкета не на самое 1 место поднимается. От чего зависит позиция анкет в поиске.17. добавить страну "Польшу", ее почему-то нет на сайте18. не верно работает пагинации в разделе знакомства-> кликаешь на 2,3,4,5 страницу а не переходит или не всегда19. добавить возможность купить рамку на сайте, т.е. чтобы вокруг профиля квадратного появлялась разноцветная рамка, к примеру красная 100р, синяя 250р и т.д. Для начала 5 рамок -> это дополнительная функция пожертвований для сайта20. в разделе Блог отображаются не все записи -> вроде отображается 4, а пользователь говорит, что у него 18 блогов здесьт.е. в профиле 18 блогов есть, а на странице где их добавлять в ЛК не все отображаются