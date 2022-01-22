Phyton. Простой торговый бот на 3commas.

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки651 просмотр
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В общем документация 3commas с кучей каких то шаблонов на Питоне

https://github.com/3commas-io/3commas-official-api-docs

Нужно написать скрипт, который будет непрерывно парсить новости на одном сайте

По ключевым словам отсеивать нужную новость

Брать из неё название монеты

и посылать команду в 3commas на:

1) покупку монеты

2) установку стоп-ордера в % от суммы

2 года назад
bigkir
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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