Имеется готовый сайт, который необходимо адаптировать под сенсорный монитор в медицинском кабинете. Монитор будет подключён к кассе и компьютеру. Функционал, который должен обеспечивать сайт: -запись к врачу -запись на сдачу анализов -оплата -оценка качества услуг и возможность написать ...
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Нужен специалист NodeJS
Требуется в live режиме обрабатывать на NodeJS скрипте поступающие данные JSON через rest api и в последующем вывод результата на страничку index.php
За подробностями в личке
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