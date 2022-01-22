Laravel - натянуть вёрстку по ТЗ и доработки не большие по вёрстке

Нужно написать скрипт галереи изображений на PHP. Есть Exel таблица с параметрами каждого изображения, таблицу нужно как-то конвертировать в MySQL. Суть галереи в поиске по параметрам среди большого количества изображений (10000 шт.). В поисковой выдаче под каждым изображением ...