Web программист

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок818 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен удаленный программист, способный выполнять след задачи:

1. Создать сайт на WP на основе шаблона

2. Создать html сайт

3. Отредактировать php код

4. Дописать css

Постоянные задачи по улучшению имеющихся сайтов и созданию новых.

5 дней в неделю, по 6-8 часов, ежедневный отчёт о работе.

Расскажите о своем опыте.

Укажите желаемую оплату.

2 года назад
Extazy
34 годаЭстония
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Расчет зон на google-картах по дистанции от указанных адресов

    Задача в рамках карты одного города. Есть 5 типов зданий/адресов, которые дают два ограничения - пешеходная удаленность и прямая дистанция. Соответсвенно, необходимо нанести их на карту так, чтобы были видны районы/адреса не попадающие ни под ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки сайта на Битрикс

    Нужны минимальные правки на сайте битрикс cms От Вас: 1. Опыт работы с Bitrix 2. Интеграция вёрстки с Битрикс и реализации функционала в админке, настройка плагинов, написание своего кода. Не смотря на мелкие правки, ищу опытного разработчика. Перспектива сотрудничества ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Шаблон формулы в Google Таблицах

    Есть две разные Google Таблицы, в разных файлах: Таблица-А - сделанная мной. Доступна для редактирования. Таблица-Б - сделана заказчиком. Доступна только в режиме просмотра. Задача: в ячейке разместить формулу ссылки, нажимая на которую, открывается Таблица-Б, происходит поиск запрашиваемого SKU ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Настроить форму обратной связи

    Нужно сделать форму обратной связи,  Чтобы на почту приходило, что вводит пользователь, также чтобы приходил ip и user agent пользователя. Отправить форму возможно только если есть верхний и нижний регистр и цифры

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработка бота для проверки существования/доступности вебстраницы

    Здравствуйте. Кратко - задача разработать сервис/бота который будет проверять доступность страниц по заранее внесенным адресам и присылать уведомления в телеграм, если страница стала недоступной. Кратко функционал - авторизация, таблицы со списком страниц, добавление/удаление/редактирование страниц, таймер опроса доступности ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Апдейт стандартного ползунка в Tilda

    Здравствуйте, передо мной такая задача - ввод количества одновременно с помощью слайдера и с помощью текстового ввода. Если непонятно объяснил, вот пример (прикрепил)  . В Tilda есть две стандартных формы как раз для таких целей ...

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Миграция сайта на PHP 7.4+

    Есть простой самописный проект со старым движком на PHP 5.6 (новости, архив модов к играм, статьи). Также присутствует интеграция сайта с форумом (IPB 3.6) через плагин IPBWI. Задача: Написать интеграцию текущего движка сайта с форумом IPB 4.3 ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки "вики" проекта на симфони (100+ часов)

    Здравствуйте. Кратко - Есть проект на симфони, который требует разные доработки, улучшения и пр. Ищу разработчика который поможет доработки эти реализовывать. Конкретику сложно дать в этом задании, так как доработки могут быть разные, от "поправить кнопку" ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад