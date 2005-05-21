vamzi

Виктор vamzi

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

- Правки по сайтам от 100 руб.

- Установка скриптов от 100 руб.

- Landing page (шаблоны) от 500 руб.

- Landing page (под ключ) от 1500 руб.

- и многое другое.

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Отзывы заказчиков

ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
3 года назад
Копия сайта
Все супер!!!
Savchenko-M
Савченко 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Ошибка при добавление товара, Laravel
Laravel
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