Ошибка при добавление товара, Laravel

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки566 просмотров
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Всем привет есть сайт на Laravel, при сохранение нового товара возникает ошибка.

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Laravel
2 года назад
Savchenko-M
Савченко 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
21 час назад
Выбранный исполнитель
vamzi
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик +++++ Приятно было поработать
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