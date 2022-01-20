Ошибка при добавление товара, Laravel

Сайт на WP. Нужно сделать реализацию следующего алгоритма: для тех, кто зарегистрировался только как "Фрилансер", следующим шагом после регистрации должен быть выбор оплаты того или иного пакета абонплаты за размещение своего профиля на сайте- например, ...