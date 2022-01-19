Сайт недвижимости

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок620 просмотров
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Требуется готовый CMS для построения проекта сайта недвижимости.

Основные требования

- мультиязычность

- работа с категориями

- система поиска объектов

- новостной блок

- SEO оптимизация страниц

Основной язык английский.

Дополнительные русский, испанский

Пример проекта на выходе

https://cutt.ly/tIIpO3x

Требуемые доработки

- парсинг данных

- конвертер цен

Если Вы ранее делали проекты в сфере недвижимости и у Вас есть наработки, это идеальный вариант.

2 года назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
24 дня назад