PHP-программист

Мультиязычный ПРОЕКТ (3 языка), состоит и 3 частей: 1) Публичная часть - это 5 страниц с ЧПУ (управление из ЛК администратора); 2) ЛК пользователя - это зона, где пользователь получает доступ в каталог объектов недвижимости; (Функционал ЛК пользователя: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Постоянная доработка, изменение, исправление ошибок на сайтах. Сайты на Шоп-скрипт.
Работаем планово с установкой сроков реализации ТЗ. От одного тех задания к следующему. Постоянная ежемесячная подработка для фрилансеров. Важен ответственный подход. Выполнять работу в оговоренные заранее сроки.
Требования знания
php 5/7 (OOP, MVC)
Знание языка sql
Навыки работы с Git, Bash
Желательно знания LAMP
Компаниям просьба не писать, слишком дорого оплачивать работу целой компании.
Просьба не писать халявщикам( тем кому просто срубить) и тем кто не нацелен на долгосрочную честную, качественную и перспективную работу, не тратьте свое время.
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