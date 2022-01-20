PHP-программист

Постоянная доработка, изменение, исправление ошибок на сайтах. Сайты на Шоп-скрипт.

Работаем планово с установкой сроков реализации ТЗ. От одного тех задания к следующему. Постоянная ежемесячная подработка для фрилансеров. Важен ответственный подход. Выполнять работу в оговоренные заранее сроки.

Требования знания

php 5/7 (OOP, MVC)

Знание языка sql

Навыки работы с Git, Bash

Желательно знания LAMP

Компаниям просьба не писать, слишком дорого оплачивать работу целой компании.

Просьба не писать халявщикам( тем кому просто срубить) и тем кто не нацелен на долгосрочную честную, качественную и перспективную работу, не тратьте свое время.