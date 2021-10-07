Каталог недвижимости на Yii2 с CMS, RBAC, ЧПУ

$350
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1036 просмотров
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Мультиязычный ПРОЕКТ (3 языка), состоит и 3 частей:

1) Публичная часть - это 5 страниц с ЧПУ (управление из ЛК администратора);

2) ЛК пользователя - это зона, где пользователь получает доступ в каталог объектов недвижимости;

(Функционал ЛК пользователя: регистрация, авторизация, выход из ЛК; просмотр списка объектов каталога и отдельно карточки объекта + версия для печати, простой поиск по каталогу.)

3) ЛК администратора - это зона управления контентом всего сайта и правами пользователей, т.е. CMS с RBAC;

(Функционал ЛК администратора: редактирование общих параметров сайта, таких как название компании, телефон, адрес и т.п. , управление страницами публичной части, управление объектами каталога, управление пользователями и их правами.)

УТОЧНЕНИЯ:

- дизайн публичной части - не требуется, верстка есть

- дизайн ЛК пользователя (каталог) - повторить по образцу любым frontend фреймворком

- дизайн ЛК администратора (CMS) - дефолтный для выбранного решения/фреймворка

- наполнение каталога объектами и работа с контентом сайта - не требуется

ВАЖНО:

- нужна быстрая профессиональная разработка

2 года назад
VanWeb
Иван 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sabos
35 летМолдова
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
2 года назад
$350
23 дня
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