Каталог недвижимости на Yii2 с CMS, RBAC, ЧПУ

Нужен бэкендер для разработки разделов Liquidity, Pools, Farms аналогично сайту raydium.io. У вас должно быть полное понимание работы смарт-контрактов. Хорошее знание английского, для чтения документации. Желателен опыт работы с solana. В отклике укажите стоимость вашего часа ...
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Мультиязычный ПРОЕКТ (3 языка), состоит и 3 частей:
1) Публичная часть - это 5 страниц с ЧПУ (управление из ЛК администратора);
2) ЛК пользователя - это зона, где пользователь получает доступ в каталог объектов недвижимости;
(Функционал ЛК пользователя: регистрация, авторизация, выход из ЛК; просмотр списка объектов каталога и отдельно карточки объекта + версия для печати, простой поиск по каталогу.)
3) ЛК администратора - это зона управления контентом всего сайта и правами пользователей, т.е. CMS с RBAC;
(Функционал ЛК администратора: редактирование общих параметров сайта, таких как название компании, телефон, адрес и т.п. , управление страницами публичной части, управление объектами каталога, управление пользователями и их правами.)
УТОЧНЕНИЯ:
- дизайн публичной части - не требуется, верстка есть
- дизайн ЛК пользователя (каталог) - повторить по образцу любым frontend фреймворком
- дизайн ЛК администратора (CMS) - дефолтный для выбранного решения/фреймворка
- наполнение каталога объектами и работа с контентом сайта - не требуется
ВАЖНО:
- нужна быстрая профессиональная разработка
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