Бекенд и фронтенд для дашборда

1. Нужно чтобы по моей реферальной ссылке открывался определенный сайт, куда будет введена рандомная почта (ничего подтверждать по почте не нужно). 2. На следующей странице нужно будет открыть несколько всплывающих меню (5 штук), где нужно будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
У меня есть достаточно большой проект - дашборд для клиентов вложивших деньги в ценные бумаги.
Вот как выглядит макет: https://www.figma.com/file/JzsmRrMU4x5tpUyyc7OtVT/SW%3A-Dashboard-2021-10-07?node-id=0%3A1
Я ищу сработанную команду программистов php/node.js для бекенда и vue.js для фронтенда.
Вот примеры ТЗ которые мне необходимо реализовать в рамках этого проекта:
Бекенд: https://living-pentagon-5f4.notion.site/b84bc8af445c4f45923f5d77e35509e0
Фронтенд: https://living-pentagon-5f4.notion.site/8a0efe35c6ff47a5a84c687fe6ba1ee7
Прошу откликнуться команды/студии, которые готовы по таким ТЗ оперативно реализовать задуманное.
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