Бекенд и фронтенд для дашборда

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки593 просмотра
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Добрый день!

У меня есть достаточно большой проект - дашборд для клиентов вложивших деньги в ценные бумаги.

Вот как выглядит макет: https://www.figma.com/file/JzsmRrMU4x5tpUyyc7OtVT/SW%3A-Dashboard-2021-10-07?node-id=0%3A1

Я ищу сработанную команду программистов php/node.js для бекенда и vue.js для фронтенда.

Вот примеры ТЗ которые мне необходимо реализовать в рамках этого проекта:

Бекенд: https://living-pentagon-5f4.notion.site/b84bc8af445c4f45923f5d77e35509e0

Фронтенд: https://living-pentagon-5f4.notion.site/8a0efe35c6ff47a5a84c687fe6ba1ee7

Прошу откликнуться команды/студии, которые готовы по таким ТЗ оперативно реализовать задуманное.

2 года назад
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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