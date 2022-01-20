Простой скрипт на JavaScript

Нужен простой скрипт, который будет брать дату из поля input type=text (дата в формате месяц/день/год), разбивать дату на 3 переменные месяц, день, год и эти переменные подставлять в 3 скрытых input.

Важно, чтобы этот процесс происходил в реальном времени, до отправки формы.