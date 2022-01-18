Настройка переадресации домена

[table]Необходимо "подружить" плагины wordpress Asgaros Форум и Rank Math SEO. На данный момент Asgaros Форум выдает ошибку когда подключен Rank Math. Как только отключаешь плагин Rank Math, то всё приходит в норму. Менять СЕО плагин ...
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Добрый день.
Сейчас при переходе по ссылке jerdesh.pw, открывается сайт jerdesh.site и адресная строка меняется на jerdesh.site. Мне нужно чтобы при переходе по ссылке jerdesh.pw открывался сайт jerdesh.site, но в адресной строке оставалось ссылка jerdesh.pw
обратился к хостингу, сказали что они помочь с этим не смогут, порекомендовали обратиться к разработчику, для написание какого-то скрипта, чтобы реализовать мою задачу
жду ваших предложений и стоимости
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