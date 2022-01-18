Настройка переадресации домена

Добрый день.

Сейчас при переходе по ссылке jerdesh.pw, открывается сайт jerdesh.site и адресная строка меняется на jerdesh.site. Мне нужно чтобы при переходе по ссылке jerdesh.pw открывался сайт jerdesh.site, но в адресной строке оставалось ссылка jerdesh.pw

обратился к хостингу, сказали что они помочь с этим не смогут, порекомендовали обратиться к разработчику, для написание какого-то скрипта, чтобы реализовать мою задачу

жду ваших предложений и стоимости